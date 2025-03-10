Böbrek nakli sonrası ikiz bebek mutluluğu yaşadı

Gaziantep’te, böbrek yetmezliği tedavisi gören ve doktorların hamile kalma ihtimalini düşük bulduğu Fatma Temuçin, doğal yollarla ikiz bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Fatma Temuçin'e, 5 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu ve sol böbreği alındı.

Sağ böbreğinin işlevini desteklemek için 7 yıl kateter tedavisi gören Temuçin, zamanla sağ böbreğini de kaybedince nakil olma ihtiyacı doğdu.

2014 yılında, 11 yaşındayken babasından alınan böbrekle başarılı bir nakil operasyonu geçiren Temuçin, sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Reşat Temuçin ile hayatını birleştiren Fatma Temuçin, 7 ay önce biri kız, biri erkek olmak üzere ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Asel ve Mehmet Yiğit adını verdi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan, yaptığı açıklamada Temuçin'ni yakında takip ettiklerini söyledi.

Temuçin'in doğal yollarla çocuk sahibi olmasına çok sevindiğini belirten Usalan, "Yakın zamanda da doğum haberlerini aldık. Geçen haftalarda da yanımıza geldiler. Çocukları getirdi bize gerçekten çok mutlu olduk. Bir kız bir erkek tamamen sağlıklı gebeliği söz konusu oldu. Çok mutluyuz hem onun adına hem merkezimiz adına." dedi.

Temuçin ise kontroller için gittiği hastanede tesadüfen hamile olduğunu öğrendiğini söyledi

Anne olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Temuçin, "Bebeklerimi kucağıma ilk kez aldığımda o kadar mutlu ve sevinçliydim ki çok güzel bir duygu annelik." ifadesini kullandı.