Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisi Fatma Kara'yı başını asfalta vurarak öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!

        İzmir'de, 34 yaşındaki Olcay G., eski sevgilisi 27 yaşındaki Fatma Kara'yı sokakta yaşanan tartışma sonrası darp etti. Başı defalarca asfalta vurulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Ödemiş'te olay, gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olcay G. (34) ile buluştu.

        BAŞINI DEFALARCA ASFALTA VURDU

        AA ve İHA'daki habere göre ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olcay G. kadını darp etmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olcay G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        KATİLİN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞ

        Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, daha önce de Olcay G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        Trump-Zelensky tartışması 'planlı' mıydı?
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Ukrayna zirvesi
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok"
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?