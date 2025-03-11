İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
İzmir'de, 34 yaşındaki Olcay G., eski sevgilisi 27 yaşındaki Fatma Kara'yı sokakta yaşanan tartışma sonrası darp etti. Başı defalarca asfalta vurulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
İzmir Ödemiş'te olay, gece saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski sevgilisi Olcay G. (34) ile buluştu.
BAŞINI DEFALARCA ASFALTA VURDU
AA ve İHA'daki habere göre ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyürken, Olcay G. kadını darp etmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olcay G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
KATİLİN 'UZAKLAŞTIRMA' KARARI BİTMİŞ
Talihsiz kadının cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, daha önce de Olcay G.'nin Fatma Kara'ya defalarca şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkemelik olduğu ve uzaklaştırma kararının bittiği öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay gecesi de ikilinin konuşmak için parkta buluştukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.