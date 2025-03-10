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        Gaziantep ile Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Suriye'nin başkenti Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:09 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:09
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        Gaziantep ile Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Suriye'nin başkenti Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi 2025 yılı Mart ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Başkan Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda, Suriye'nin başkenti Şam ve Halep ile belediyecilik alanında işbirliğini artırmaya yönelik mevcut kardeş şehir protokolünün devam ettirilmesi ve yeni bir protokol imzalanması ele alındı.

        Başkan Fatma Şahin'in Şam ziyareti sırasında Şam Valiliği tarafından iletilen talep doğrultusunda, kentin yeniden yapılanması için teknik destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak.

        Gaziantep'in kardeş şehirlerinden biri olan Halep ile daha önce yapılan işbirliği, Suriye iç savaşı sürecinde askıya alınmıştı. Alınan yeni karar doğrultusunda, Halep ile kardeş şehir ilişkileri yeniden canlandırılarak iki şehir arasında belediyecilik alanında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

        "Şam'da 13 yıldır vatansız kalan toprakta büyük bir zulmün yansımasını gördük. Haftada 1 saat su, elektrik gelen, altyapısı üstyapısı olmayan bir şehir. Şam Valisi ile görüştük. Görüşmede, 'Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var' dediler. Cerablus'ta da bunu gördük. Şam'da zalim Esed'in bıraktığı tam bir enkaz var. Bu enkazda bizim Büyükşehir Belediyesi olarak kardeş olarak yapmamız gerekenler çok önemli. Bu şehirde 100 bin mülteci çocuk okuyor. Onların tersine göçünü, gönüllü, onurlu geri dönüşünü sağlamak için barınmasından temel ihtiyacına, bir insanın yaşaması için gerekli olan yapıyı oluşturmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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