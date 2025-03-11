Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü
Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesinin yüzde 35'e düştü.
Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesinin yüzde 35'e düştü.
Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Ardıl Barajı Göleti'nin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.
Altun, açıklamasında bu yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede yağmurun az yağması nedeniyle Ardıl Barajı Göleti'nin doluluk oranının yüzde 35'e düştüğünü söyledi.
Altun, "Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz mağdur olacaktır. Şahsım ve baraj suyundan faydalanan çiftçilerimiz adına bahar mevsiminde bol sağanak yağışın gerçekleşmesiyle Ardıl Barajı gölünün dolmasını ümit ediyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.