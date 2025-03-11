Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü

Altun, "Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz mağdur olacaktır. Şahsım ve baraj suyundan faydalanan çiftçilerimiz adına bahar mevsiminde bol sağanak yağışın gerçekleşmesiyle Ardıl Barajı gölünün dolmasını ümit ediyoruz." dedi.

Altun, açıklamasında bu yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede yağmurun az yağması nedeniyle Ardıl Barajı Göleti'nin doluluk oranının yüzde 35'e düştüğünü söyledi.

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