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        Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü

        Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesinin yüzde 35'e düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:48
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        Ardıl Barajı'nda su seviyesi düştü
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        Araban ilçesinde bulunan Ardıl Barajı'nda su seviyesinin yüzde 35'e düştü.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, Ardıl Barajı Göleti'nin bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.

        Altun, açıklamasında bu yıl sonbahar ve kış mevsimlerinde bölgede yağmurun az yağması nedeniyle Ardıl Barajı Göleti'nin doluluk oranının yüzde 35'e düştüğünü söyledi.

        Altun, "Bu durumda baraj suyu ile sulu tarım yapan çiftçilerimiz mağdur olacaktır. Şahsım ve baraj suyundan faydalanan çiftçilerimiz adına bahar mevsiminde bol sağanak yağışın gerçekleşmesiyle Ardıl Barajı gölünün dolmasını ümit ediyoruz." dedi.

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