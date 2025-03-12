TİM Suriye Masası Başkanlığına Celal Kadooğlu getirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulan Suriye Masası Başkanlığına, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu getirildi.

Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kısa bir süre içerisinde Suriye'ye yönelik ihracat gerçekleştiren bütün sektörleri kapsayacak bir yönetim kurulu oluşturarak faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği komşu ülkeler arasında Suriye'nin önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"TİM bünyesinde faaliyet gösterecek ve Türkiye'den Suriye'ye yönelik ihracat gerçekleştiren bütün sektörleri kapsayacak olan Suriye Masası'nın kuruluşunu sağlamak üzere görevlendirildim. Türkiye'nin en önemli ihracat sektörleri arasında yer alan otomotiv, hazır giyim ve tekstil, beyaz eşya, tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere bütün sektörlerimizi kapsayıcı olabilecek bir yönetim kurulu oluşturacağız."