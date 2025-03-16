Gaziantep'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te tefecilik suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te tefecilik suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin firarileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda tefecilik suçundan hakkında 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.B, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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