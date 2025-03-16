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        Gaziantep'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te tefecilik suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:34
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        Gaziantep'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te tefecilik suçundan hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerinin firarileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda tefecilik suçundan hakkında 17 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.B, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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