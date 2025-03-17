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        Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

        Gaziantep'te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fiyatlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.03.2025 - 11:25
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        Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı
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        Gaziantep'te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fiyatlara yönelik denetim yapıldı.

        Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, beraberindeki personel ile kentte bir AVM'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yaptı.

        Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatlarını inceleyen ekipler, kasaya giderek, fiyat değişimi olup olmadığını da kontrol etti.

        Ekiplerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.

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