Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

Gaziantep'te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fiyatlara yönelik denetim yapıldı.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, beraberindeki personel ile kentte bir AVM'de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fiyat denetimi yaptı.

Gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatlarını inceleyen ekipler, kasaya giderek, fiyat değişimi olup olmadığını da kontrol etti.

Ekiplerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi.