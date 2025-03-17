Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 62 sikke ele geçirildi

Ekipler, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında F.K'nin üzerinde yapılan üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 sikke ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesinde çalışma başlattı.

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