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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 62 sikke ele geçirildi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 62 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:13
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 62 sikke ele geçirildi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 62 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında F.K'nin üzerinde yapılan üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 62 sikke ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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