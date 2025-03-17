Gaziantep'te dijital çocuk platformu hayata geçiriliyor

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde "cocuk.gaziantep.bel.tr" web sitesi dijital çocuk platformu hayata geçiriliyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitap, dergi ve animasyon içeriklerinin dijitale aktarılmasıyla oluşturulan platform, 4-6 yaş grubu çocuklara güvenli ve eğitici bir dijital deneyim sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bugün, dijital dünyada çocukların güvenli, bilinçli ve değerlerine uygun içeriklerle buluşmasını sağlayacak Dijital Çocuk Platformu'nu hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen bu platform, özellikle 4-6 yaş grubu çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak için tasarlandığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuk.gaziantep.bel.tr web sitesi ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen bu platformda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kitaplar, dergiler, animasyonlar ve interaktif oyunlar yer alıyor. Çocuklarımız burada animasyon filmleri, bilgi yarışmaları ve nesne bulma oyunlarıyla eğlenirken, aynı zamanda Hazreti Muhammed'in ramazana hazırlığı, ramazan hikayeleri ve maniler gibi özel içeriklerle milli ve manevi değerlerimizi öğrenme fırsatı bulacak."