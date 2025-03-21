Gaziantep'te Nevruz Bayramı kutlandı
Gaziantep Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan GÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Nevruz’un yalnızca bir bahar bayramı olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarıldığı bir gelenek olduğunu ifade etti.
Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise Türkiye’nin güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti.
Programda katılımcıların örste demir döverek ateşin üzerinden atladı ve halay çekti.
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