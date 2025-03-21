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        Gaziantep'te Nevruz Bayramı kutlandı

        Gaziantep Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 18:21 Güncelleme: 21.03.2025 - 18:21
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        Gaziantep'te Nevruz Bayramı kutlandı
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        Gaziantep Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğin açılışında konuşan GÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Nevruz’un yalnızca bir bahar bayramı olmadığını, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarıldığı bir gelenek olduğunu ifade etti.

        Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise Türkiye’nin güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti.

        Programda katılımcıların örste demir döverek ateşin üzerinden atladı ve halay çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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