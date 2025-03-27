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        Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:58
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        Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Ligde çıktığı son 3 maçında, İkas Eyüpspor'u 3-1, Beşiktaş'ı 2-1, Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep ekibi, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4. galibiyete ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

        Geride kalan 26 maçta 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

        - 3 oyuncu geri dönüyor

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, cezaları nedeniyle geçen hafta değerlendiremediği 3 oyuncusuna Konya deplasmanında kavuşabilecek.

        Geçen haftaki Kayserispor maçında kart cezaları nedeniyle takımdan ayrı kalan Viana, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ, Konya'da genç teknik adamdan forma bekleyecek.

        - Deplasmanda zorlanıyor

        Deplasman karnesi kötü olan Güneydoğu temsilcisi, ligde çıktığı 12 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından 3'er puan alabildi.

        Bu sezon Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından ise beraberliğe ulaşabilen Gaziantep temsilcisi, diğer 8 maçından da puansız ayrıldı.

        - 5 oyuncu kart sınırında

        Gaziantep FK'de Konyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

        Ndiaye, Kozlowski, Semih Güler, Lungoyi ve Sorescu Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 30. haftada oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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