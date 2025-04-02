Gaziantep iş dünyasından "boykot çağrılarına" tepki

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi ile MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

Konukoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin üretimi, istihdamı ve ihracatı için var gücüyle çalışan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemde boykot, ülkemize ve ekonomik dengeye zarar verir." ifadelerini kullandı.

GSO Başkanı Ünverdi de ekonominin itici gücü, üreten, istihdam sağlayan, yatırımlarıyla ülke kalkınmasına katkıda bulunan firmalara yönelik siyasi saiklerle boykot ve benzeri yaklaşımları doğru bulmadıklarına işaret ederek, "Düşüncemiz ne olursa olsun her iş kendi mecrasında yapılmalı, ülkemize zarar vermemeli." görüşüne yer verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu ise yazılı açıklamasında, son günlerde bazı çevrelerce desteklenen ve 2 Nisan için duyurulan genel boykot çağrısının yalnızca ekonomik dengeleri bozma girişimi değil aynı zamanda üretimi, istihdamı ve piyasaları hedef alan bir sabotaj niteliğinde olduğunu bildirdi.