Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İzmir'e giderek kampa girecek.
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