Araban'da badem çağlası yetişti

Araban Ovası'ndaki tarlalarda yerli badem ağaçlarında yetişen ve kendine has hafif ekşimsi tadı bulunan, yılın ilk "erkenci" çağlaları, ilçede ikramlık olarak kullanılmaya başlandı.

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