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        Araban'da badem çağlası yetişti

        Gaziantep'in Araban ilçesinde badem çağlası yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:02
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        Araban'da badem çağlası yetişti
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde badem çağlası yetişti.

        Araban Ovası'ndaki tarlalarda yerli badem ağaçlarında yetişen ve kendine has hafif ekşimsi tadı bulunan, yılın ilk "erkenci" çağlaları, ilçede ikramlık olarak kullanılmaya başlandı.

        İlçede çağla mevsiminin sevinci yaşanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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