Araban'da badem çağlası yetişti
Gaziantep'in Araban ilçesinde badem çağlası yetişti.
Gaziantep'in Araban ilçesinde badem çağlası yetişti.
Araban Ovası'ndaki tarlalarda yerli badem ağaçlarında yetişen ve kendine has hafif ekşimsi tadı bulunan, yılın ilk "erkenci" çağlaları, ilçede ikramlık olarak kullanılmaya başlandı.
İlçede çağla mevsiminin sevinci yaşanıyor.
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