Gaziantep'te ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yakup Çobanoğlu (24) idaresindeki 27 ANR 575 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Dr. Asım Güzelbey Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Burak Bozoğlan (19) yaralandı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Bozoğlan, araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık görevlileri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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