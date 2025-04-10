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        GİBTÜ'de Genç İnovasyon Proje Pazarı ve İdeathon etkinliği düzenlendi

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde, "Dijital Ufuklar" ana temasıyla "Genç İnovasyon Proje Pazarı ve İdeathon" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:53
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        GİBTÜ'de Genç İnovasyon Proje Pazarı ve İdeathon etkinliği düzenlendi
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde, "Dijital Ufuklar" ana temasıyla "Genç İnovasyon Proje Pazarı ve İdeathon" etkinliği düzenlendi.

        GİBTÜ'de gerçekleştirilen etkinlikte 26 proje sergilendi.

        Programın açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, proje pazarının önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Dijital dönüşümün hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğuna değinen Demir, "Gaziantep içinde sanayi kenti olması nedeniyle dijital dönüşüm çok önemli. Bu sadece teknolojik gelişmelerle sınırlı bir konu değil. Artık hayatın tüm alanlarında karşımıza çıkıyor. Sadece teknolojiyle veya bu gelişmelerle ilişkilendirilmesi ve sınırlı tutulma imkanı da hiç bir şekilde yok." dedi.

        - Öğrenciler iş dünyası ile buluşturuluyor

        Demir, öğrencilerin oluşturduğu projelerin burada iş insanlarıyla buluşturulduğunu anlatarak, öğrencileri teşvik ederek proje yeteneklerini geliştirmek istediklerini, yaratıcı fikirlerin bu şekilde ortaya çıkacağını söyledi.

        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, etkinliğin dijital dönüşüm ve yenilikçi düşüncenin gücünü ortaya koyacağını vurgulayarak, "Aynı zamanda sanayiyle akademiyi buluşturan mentörlükle desteklenen ve geleceğe yön veren bir köprü olacaktır. Bu bir ekip işi olacaktır." diye konuştu.

        Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, iş dünyası olarak üniversite öğrencilerinin geleceği inşa edecek fikirlerini destekleyeceklerini belirtti.

        Yıldırım, Gaziantep'in girişimciliğin ve üreticiliğin başkenti olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Ticaretin ve sanayinin bu şehirde kalbi atıyor. İnovasyona, teknolojiye ve genç girişimcilere verdiğimiz bu destekler geleceğe yaptığımız en büyük yatırım olacaktır. GTO olarak gençlerin girişimcilik ekosistemine katılmasını teşvik etmek, fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlamak için birçok alanda çalışma yürütüyoruz.

        - Yapay zeka ile destekleniyor

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Işık, proje pazarının 3 gün devam edeceğini, öğrencilerle birlikte eğitim, sağlık ve dijitalleşmeyi burada yapay zeka ile buluşturarak 20'den fazla proje ürettiklerini ve bunların hem eğitime hem de ekonomiye etki edeceğini anlattı.

        Görme engelliler için proje üreten GİBTÜ Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Kadir Dinç, "Girişimcilik ve inovasyon dersi adı altında görme engelli bireyler için QR kodlu proje geliştirdik. Bu sistemle kullandıkları ilacın içinde ne olduğunu braille alfabesi sayesinde bilecekler." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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