Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
C.E.D. idaresindeki 27 AYZ 523 plakalı otomobil ile M.G. yönetimindeki 27 UP 451 plakalı otomobilin 9 Nisan'da çarpışması sonucu yaralanan 71 yaşındaki M.G. tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kazada 6 kişi daha yaralanmıştı.
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