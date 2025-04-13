Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te, Karapınar Göleti ve Mesire Alanı projesinde sona yaklaşıldı

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Karapınar Göleti ve Mesire Alanı projesi Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 13.04.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te, Karapınar Göleti ve Mesire Alanı projesinde sona yaklaşıldı
        ABONE OL

        Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Karapınar Göleti ve Mesire Alanı projesi Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavuzeli ilçesinde vatandaşların faaliyet alanlarını değerlendirmek için 32 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projede, gölet dışında kalan 25 bin 716 metrekarelik alanda sosyal donatılar yer alacak.

        Projede piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun grupları, otopark, mescit, büfe ve gölet üzerine yapılacak aydınlatmalı yaya köprüsü yer alacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçenin hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

        Projenin eylül ayında tamamlanacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

        "Yavuzeli'nin olağanüstü coğrafi güzelliklerini değerlendirmek için bugün sahadayız. 32 dönüm alan üzerine kurulacak bu proje ile vatandaşlarımız yürüyüş yapabilecek, spor alanlarında vakit geçirebilecek, piknik alanlarında ailesiyle mangal keyfi yapabilecek. Amacımız merkezdeki sahre talebini Yavuzeli’nde karşılayarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek. Rumkale yolu ve merkez ilçelere yakınlığıyla Yavuzeli, bu projeyle daha da değer kazanacak."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Silah sesini torpil sesiyle gizlediler!
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Bayrampaşa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında bıçaklanarak yaşamını yitirdi
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Boşanma aşamasında eşini öldürdü
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkına, "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projesi
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkına, "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projesi
        Gaziantep'te tüfekle vurulan genç öldü
        Gaziantep'te tüfekle vurulan genç öldü
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına a...
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına a...
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nakdi destek
        Gaziantep'te 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nakdi destek