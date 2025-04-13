Gaziantep'te, Karapınar Göleti ve Mesire Alanı projesinde sona yaklaşıldı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, Karapınar Göleti ve Mesire Alanı projesi Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavuzeli ilçesinde vatandaşların faaliyet alanlarını değerlendirmek için 32 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projede, gölet dışında kalan 25 bin 716 metrekarelik alanda sosyal donatılar yer alacak.

Projede piknik alanları, spor sahaları, çocuk oyun grupları, otopark, mescit, büfe ve gölet üzerine yapılacak aydınlatmalı yaya köprüsü yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçenin hızlı bir şekilde toparlanması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Projenin eylül ayında tamamlanacağını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Yavuzeli'nin olağanüstü coğrafi güzelliklerini değerlendirmek için bugün sahadayız. 32 dönüm alan üzerine kurulacak bu proje ile vatandaşlarımız yürüyüş yapabilecek, spor alanlarında vakit geçirebilecek, piknik alanlarında ailesiyle mangal keyfi yapabilecek. Amacımız merkezdeki sahre talebini Yavuzeli’nde karşılayarak ilçeyi cazibe merkezi haline getirmek. Rumkale yolu ve merkez ilçelere yakınlığıyla Yavuzeli, bu projeyle daha da değer kazanacak."