Arabanlı öğrenci, Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek

Gaziantep’in Araban ilçesindeki ortaokul öğrencisi İbrahim Halil Barha, Adana'daki Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek.

Araban Atatürk Ortaokulu öğrencisi İbrahim Halil Barha, Mersin'de 11 ve 13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Ortaokullar Arası Tekvando Grup Şampiyonası'nda ikinci oldu ve Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Antrenör Adem Kaya yaptığı açıklamada, öğrencisinin Gaziantep'i temsil edecek olmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Müsabakalara hazırlanma süreci boyunca ve müsabaka gününe kadar destek sağlayan başta Araban Kaymakamı Özgür İşçimen olmak üzere Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Araban İlçe Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, Araban İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü ve velilerimizin sporcularımıza desteği müsabakalarda sporcularımıza moral oldu." ifadesini kullandı.