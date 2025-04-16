YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, GİBTÜ'de Senato Toplantısı'na katıldı:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki insanlık dramına eleştiri getiren uluslararası pek çok bilim insanının üniversitesinden atıldığını belirterek, "Uluslararası üniversitelerde bu durumda olan öğretim elemanlarına üniversitelerimizin kapıları açıktır." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Prof. Dr. Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (GİBTÜ) ziyaret etti.

Senato Toplantısı'na katılan Özvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin vatandaşlarına bedava yüksek öğrenim sağladığını ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra ülkemize gelecek uluslararası öğrencilere ise altından kalkılabilecek maliyetlerle öğrenim sunması veya makul ücretlerle yüksek öğrenim imkanları sağlanması, Türk üniversitelerinin cazibesini artıran en önemli vasıflardan bir tanesidir. Eğitim ve öğretim kalitesinin dünya standartlarında olması, Türkiye'yi yüksek öğrenimde cazibe merkezi haline getirmektedir. Bugün pek çok uluslararası öğrenci için ülkemiz cazibe merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Yüksek öğrenim kurumlarımızın bu vasfını fevkalade önemli buluyor, bunun daha da geliştirilmesi noktasında üniversitelerimizle gayret sarf ediyoruz."

Jeopolitik istikrarsızlık sebebiyle yüksek öğrenimde ciddi zorluklar yaşayan öğretim elemanlarına üniversitelerin kapısının açık olduğunu belirten Özvar, "Gazze'de bildiğiniz üzere pek çok üniversite var, bu kıyımdan ciddi şekilde etkilendi. Bu insanlık dışı bombardıman sebebiyle ölen rektörler, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler söz konusu. Katiyetle kınıyoruz ve elimizden geldiği ölçüde gerek öğretim elemanlarına gerek üniversitelerini, fakültelerini kaybetmiş öğrencilere de olabildiği ölçüde kapılarımızı açmaya çalışıyoruz. Özel öğrenci statüsünde ülkemizde Gazzeli öğrencilere üniversitelerimiz ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Özvar, Türk üniversitelerinin sadece kendi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına değil, askeri çatışma ya da benzer sıkıntılar sebebiyle zorluk yaşayan İslam dünyasındaki diğer ülkelerin üniversitelerine de kapılarını açtığını kaydetti.

Jeopolitik istikrarsızlık sebebiyle dünyada yaşanan sıkıntılara Türkiye'nin kapsayıcılık, dostluk, kardeşlik ve işbirliği prensibiyle hareket ettiğini aktaran Özvar, Türkiye'nin asla dışlamadığını, ötekileştirmediğini, tam aksine bilim insanlarına, öğrencilere kapılarını olabildiği ölçüde açmaya devam ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti: