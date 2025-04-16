Nizip Belediyesi'nden Çare Market projesi

Çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışına örnek olduğunu ifade eden Doğan, marketin hayırlı olmasını diledi.​​​​​​​

Belediye Başkanı Ali Doğan ise vatandaşların ekonomik refahına katkı sağlayacak ve kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabileceği projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaymakam Osman Uğurlu, açılıştaki konuşmasında, Çare Market'in Nizip halkı için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nizip Belediyesi, tüm vatandaşların kaliteli ürüne en hesaplı şekliyle ulaşabileceği Çare Market'i hizmete aldı.

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