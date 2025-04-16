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        Nizip Belediyesi'nden Çare Market projesi

        Nizip Belediyesi, tüm vatandaşların kaliteli ürüne en hesaplı şekliyle ulaşabileceği Çare Market'i hizmete aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.04.2025 - 17:15
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        Nizip Belediyesi'nden Çare Market projesi
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        Nizip Belediyesi, tüm vatandaşların kaliteli ürüne en hesaplı şekliyle ulaşabileceği Çare Market'i hizmete aldı.

        Kaymakam Osman Uğurlu, açılıştaki konuşmasında, Çare Market'in Nizip halkı için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Ali Doğan ise vatandaşların ekonomik refahına katkı sağlayacak ve kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabileceği projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışına örnek olduğunu ifade eden Doğan, marketin hayırlı olmasını diledi.​​​​​​​

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