Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

        Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada Y.R'nin (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M. R. (29), M. Ş. (43) ve B.K. (10) sağlık ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        Van'da feci kaza
        Van'da feci kaza
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
        Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutu...
        Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı tutu...
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
        "Çingene Kızı" yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı
        "Çingene Kızı" yılın ilk 3 ayında 112 bin kişiyi ağırladı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te görme engelli kadının ziynet eşyasını çalan 3 zanlı tutuklandı
        Gaziantep'te görme engelli kadının ziynet eşyasını çalan 3 zanlı tutuklandı