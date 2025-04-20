Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

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