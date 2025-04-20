Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Bulduk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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