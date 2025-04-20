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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 00:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 00:24
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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Bulduk Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Suriye uyruklu Z.M, İ.M, M.M. ve A.M'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bulduk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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