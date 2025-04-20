Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Bulduk Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Suriye uyruklu Z.M, İ.M, M.M. ve A.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bulduk Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında dün çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.
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