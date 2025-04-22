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        İslahiye'de 376 öğrenciye siber suçlarla ilgili seminer verildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere siber suçlarla ilgili seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:39 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:39
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        İslahiye'de 376 öğrenciye siber suçlarla ilgili seminer verildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere siber suçlarla ilgili seminer verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslahiye Pınarbaşı Ortaokulu, Dervişpaşa Ortaokulu ve 13 Kasım Ortaokulunda 376 öğrenciye seminer verdi.

        Seminerde öğrencilere siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalık bilinçlendirme amacıyla eğitim verildi.

        Proje ile toplumda farkındalık oluşturarak siber suçların işlenmeden önlemesi, çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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