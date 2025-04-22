İslahiye'de 376 öğrenciye siber suçlarla ilgili seminer verildi

Proje ile toplumda farkındalık oluşturarak siber suçların işlenmeden önlemesi, çocuk ve gençlerin sanal ortamdaki tehlikelerden korunması amaçlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri ve İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslahiye Pınarbaşı Ortaokulu, Dervişpaşa Ortaokulu ve 13 Kasım Ortaokulunda 376 öğrenciye seminer verdi.

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