Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te protokolünden 23 Nisan mesajı

        Gaziantep'teki protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te protokolünden 23 Nisan mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'teki protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, mesajında, 23 Nisan tarihinin Cumhuriyet yolunda önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci de egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu aktararak, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin barışa ve geleceğe verdiği önemin göstergesi olduğunu aktardı.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yılını ve 23 Nisan'ı kutladı.

        AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise 23 Nisan tarihi "çocuklara verilen değer" ve geleceğe millet olarak nasıl bakıldığının nişanesi olduğunu vurguladı.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da 23 Nisan'ın aydınlık günlerin habercisi, en zor zamanların umudu olduğunu aktardı.

        Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin teminatı olan çocuklara verdiği önemi ve duyduğu güvenin bir ifadesi olarak 23 Nisan'ı armağan ettiğini hatırlattı.

        GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, gençlere ve çocuklara daha yaşanabilir bir ülke bırakmanın en temek görevleri olduğunu belirtti.

        Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise çocuklardan ve gençlerden umutlu olduğunu kaydetti.

        Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmesinin önemine işaret etti.

        Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara hediye etmesinin geleceğe duyulan güvenin en güzel örneği olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        Gaziantep'te 780 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
        İslahiye'de 376 öğrenciye siber suçlarla ilgili seminer verildi
        İslahiye'de 376 öğrenciye siber suçlarla ilgili seminer verildi
        Gaziantep'te 23 Nisan özel konserinde 1000 kişilik çocuk korosu sahne aldı
        Gaziantep'te 23 Nisan özel konserinde 1000 kişilik çocuk korosu sahne aldı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk B...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk B...
        Gönüllüler, Gaziantep'te çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
        Gönüllüler, Gaziantep'te çocukların 23 Nisan coşkusuna ortak oldu
        Vali Çeber'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        Vali Çeber'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı