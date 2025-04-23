Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ardından Emel Eyyup Fındık ilkokulunda devam eden program, şiirlerin okunması, öğrenci korosu, yarışmalar, halk oyunları, ödül töreniyle devam etti.

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