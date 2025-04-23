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        Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:53
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        Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

        Kültür Parkı’nda düzenlenen tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı.

        Ardından Emel Eyyup Fındık ilkokulunda devam eden program, şiirlerin okunması, öğrenci korosu, yarışmalar, halk oyunları, ödül töreniyle devam etti.

        Programa, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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