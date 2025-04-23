Nizip ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği düzenlendi

Osmanlı Parkı'nda düzenlenen programda Kaymakam Osman Uğurlu ve Belediye Başkanı Ali Doğan, çocuklarla ip çekme, ve boyama etkinliğine katıldı.

Nizip Kaymakamlığı ve Nizip Belediyesi'nin iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

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