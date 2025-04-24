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        Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek

        Araban Kaymakamlığı, 3 çocuk ve üzeri ailelere tek seferlik 10 bin lira nakdi destekte bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:05
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        Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek
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        Araban Kaymakamlığı, 3 çocuk ve üzeri ailelere tek seferlik 10 bin lira nakdi destekte bulunacak.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklama göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında, 0-18 yaş aralığında 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere tek seferlik 10 bin lira nakdi destek verilecek.

        Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, 24 Nisan ve 9 Mayıs tarihlerinde kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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