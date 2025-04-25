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        Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı

        Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:09
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        Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
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        Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi açtı.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ilçe merkezindeki konteyner kentte düzenlenen törende, deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Deprem ülkesi olduklarını, her an afetlere hazırlıklı olmak gerektiğini, bu gerekliliği de İstanbul'da yaşanan depremin bir kez daha hatırlattığını ifade eden Yılmaz, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Nurdağı'nın 6 Şubat 2023'teki depremden en çok etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Türk Kızılay olarak toplum merkezlerimizle, kütüphanelerimizle, esnaf-çiftçi destek programlarımızla, iş ve meslek edindirme kurslarımızla, psikososyal desteklerimizle, koruma programlarımızla buradaki insanımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Çok büyük yol aldık, daha da hızlı bir şekilde yol alıp bu günleri atlayacağız ama bir afet olduktan sonra normale dönmek, hayatın tamamen normale dönmesi yıllar alabiliyor. Bizim özellikle Türkiye gibi sınav ülkesi olan bir ülkede gençlerimiz, çocuklarımız için bir yıl ne kadar önemli, bunu en iyi anneler bilir. Kızılay'ın kadınları da bu anne şefkatini, merhametini, sevgisini sadece bir kütüphane olarak değil, içine dualarını, sevgilerini, güler yüzlerini ekleyerek bugün organize oldular, el ele verdiler. Bugün 13. kütüphanemizin açılışını onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz."

        Afet konusunda bilinçlenmenin önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "6 Şubat 2023'teki depremlerden 13 milyon insanımız etkilendi. Burada büyüyen, bu kütüphanelerde çalışan, üniversiteyi kazanan, liseye giden çocuklar bütün Türkiye'ye afete dirençliliği anlatma anlamında da öncü olacak. Çünkü onlar bütün zorluklara rağmen, bu kütüphanelerde bir gün bir yerin boş olmayacağı şekilde oturup çalışıyorlar, geleceklerine yatırım yapıyorlar ve bu zorlu günlerden inşallah daha da güçlenerek çıkıyorlar. Bu kütüphanelerde Türkiye'nin geleceğini kuracak, bugünleri hatırlayacakları ve daha dirençli ve daha bilinçli bir toplumun inşası için çalışacak, Kızılay gençleri yetiştirecek."

        Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas da kütüphanenin kurulmasında emeği geçen kadınlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından çocuklarla Kızılay Kadın'ın topladığı bağışlarla yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

        Törene Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Esra Özkoç, Kızılay çalışanları, gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

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