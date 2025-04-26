Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.04.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A'nın Nurdağı'ndaki bir adreste saklandığını tespit etti.

        Operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        Belediye, Warhol’un eserini ‘yanlışlıkla’ çöpe attı
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        CANLI | Galatasaray'da Olağan Mali Genel Kurulu
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Prensesler de değişir
        Prensesler de değişir
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        2 dakikalık hareketle tüm günü kazanın!
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        En iyi 5 teen slasher korku filmi
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'e geldi
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Gaziantep'te 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Gaziantep'te küflenmiş fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı
        Gaziantep'te küflenmiş fıstık tespit edilen işletmelere yasal işlem yapıldı
        Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
        Türk Kızılay, Nurdağı'ndaki konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açtı
        Gaziantep'te küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıld...
        Gaziantep'te küflenmiş ve bozuk ürün satan 6 iş yeri 3 gün süreyle kapatıld...