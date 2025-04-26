Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Ö.A'nın Nurdağı'ndaki bir adreste saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.