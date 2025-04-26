Gaziantep'te geçen yıl işlenen cinayete ilişkin 8 zanlı tutuklandı

Cinayet zanlısına yardım ettikleri ve cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, Z.A, D.B, A.B, S.B, C.B, Ş.A. ve M.A. tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim 2024'te Oğuzeli'ne bağlı Kaşyolu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle U.B'nin, ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldürmesi olayına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.