Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te geçen yıl işlenen cinayete ilişkin 8 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te geçen yıl işlenen cinayete ilişkin 8 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim 2024'te Oğuzeli'ne bağlı Kaşyolu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle U.B'nin, ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldürmesi olayına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Cinayet zanlısına yardım ettikleri ve cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, Z.A, D.B, A.B, S.B, C.B, Ş.A. ve M.A. tutuklandı.

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 13 Ekim 2024'te ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldüren U.B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" için Gaziantep'e gelen hafızlar İs...
        "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" için Gaziantep'e gelen hafızlar İs...
        Gaziantep Üniversitesi'nde 7. Kariyer Zirvesi başladı
        Gaziantep Üniversitesi'nde 7. Kariyer Zirvesi başladı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yar...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yar...
        Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor
        Vücudundaki 5 böbrekle yaşamını sürdürüyor
        Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
        Gaziantep'te FETÖ'den 1 tutuklama
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı