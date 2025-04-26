Gaziantep'te geçen yıl işlenen cinayete ilişkin 8 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde geçen yıl bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Ekim 2024'te Oğuzeli'ne bağlı Kaşyolu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle U.B'nin, ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldürmesi olayına ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cinayet zanlısına yardım ettikleri ve cinayeti azmettirdikleri iddiasıyla jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A, Z.A, D.B, A.B, S.B, C.B, Ş.A. ve M.A. tutuklandı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 13 Ekim 2024'te ağabeyi Ş.B'yi bıçaklayarak öldüren U.B. tutuklanmıştı.
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