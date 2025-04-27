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        Gaziantep'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        –Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:49
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        Gaziantep'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        –Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        M.K (25) idaresindeki 27 GB 604 plakalı kamyonet Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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