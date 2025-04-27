Gaziantep'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
–Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
–Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
M.K (25) idaresindeki 27 GB 604 plakalı kamyonet Nurdağı-Gaziantep karayolu Kömürler Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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