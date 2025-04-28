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        Gaziantep'te "Green Day Yeşil Dönüşüme Yönelik Destekler ve Finansmanı" etkinliği düzenledi

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), "Green Day Yeşil Dönüşüme Yönelik Destekler ve Finansmanı" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:08
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        Gaziantep'te "Green Day Yeşil Dönüşüme Yönelik Destekler ve Finansmanı" etkinliği düzenledi
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), "Green Day Yeşil Dönüşüme Yönelik Destekler ve Finansmanı" etkinliği gerçekleştirdi.

        GAİB yapılan açıklamaya göre, GAİB Hizmet Binası'nda iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel farkındalığı artırmak ve ihracatçıları yeşil dönüşüme hazırlamak amacıyla etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte, Avrupa Yeşil Mutabakatındaki güncel gelişmeler, ihracatçılar için sunulan kamu destekleri, yeşil inovasyon fırsatları gibi konular anlatılırken ticari bankalar da stant açarak yeşil dönüşüm finansman ürünlerini tanıttı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

        İklim krizinin bütün dünyayı ilgilendiren bir durum haline geldiğini aktaran Çıkmaz, şunları kaydetti:

        "İklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda yeşil dönüşüm sadece bir seçenek değil, artık tüm sektörler için kaçınılmaz bir gerekliliktir. İhracatçılarımızın bu sürece hızlı ve doğru şekilde entegre olabilmesi adına bilgiye, finansmana ve yönlendirici kaynaklara erişimini sağlamak büyük önem taşıyor. GAİB olarak biz de bu noktada üzerimize düşeni yapıyor, üyelerimizi yeni regülasyonlar, teşvik mekanizmaları ve sürdürülebilir üretim modelleri konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirilen bu etkinlik, bölge ihracatçılarımızın yeşil dönüşüm yolculuğunda daha sağlam adımlar atabilmeleri için çok kıymetli."

        Etkinliğe, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ANKA Danışmanlık kurumlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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