Gaziantep'te "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" programı düzenlendi

Gaziantep'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) işbirliğiyle "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri" programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Gaziantep Ticaret Odası'nda düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde enerji ihtiyacının artış gösterdiğini, enerji tüketen en önemli alanlardan birinin de yapılar olduğunu söyledi.

Binaların önceden toplam enerjinin yüzde 40'ını tükettiğini ancak son yıllarda bu oranın daha da arttığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Bu durum bize daha büyük sorumluluk yüklüyor. Bilhassa yöneticilere, mühendislere, mimarlara, daha ekonomik, konfor oranını düşürmeden daha teknik çözümler üretmemiz gerektiğini söylüyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu kapsamda Ulusal Yeşil Bina Sertifika Yönetmeliğimizi güncelledik. Güncellemeyle en az yüzde 30 daha enerji verimliliği, en az yüzde 45 civarında su tasarrufu, yüzde 35 daha düşük karbondioksit emisyonlu ve yüzde 50'ye yakın oranında daha az atık üreten ama konfor oranı ve yaşam kalitesi düşmeyen yapılar üretmeyi hedefledik. İmar mevzuatımızda yaptığımız düzenlemelerle de 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında 'YeS-TR sertifikası' alma zorunluluğu getirdik. Yaptığımız incelemede ülkemizde senede en az 450-500 arasında 10 bin metrekare ve üzeri kamu binası inşa ediliyor. Güncellediğimiz mevzuattan sonra inşa edilecek kamu yapılardan senede 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu edeceğiz. Çok önemli bir rakam, Keban Barajı'nın bir ayda tam kapasite ürettiği enerjiye denk geliyor. 100 bin ton sera gazı azaltımı, 20 bin metreküp su tasarrufu sağlanıyor."

- "Daha az enerji tüketen yapılar tasarlamak için elimizden geleni yapıyoruz"

Aslan, "e-Proje Sistemi"yle daha az kağıt tüketildiğini, zamandan tasarruf edildiğini ve az enerjiyle daha fazla iş yapıldığını belirterek, "Görüldüğü gibi AR-GE çalışmalarımızda mühendislik yaklaşımlarına daha titiz bakış açısı getirerek Bakanımız Sayın Murat Kurum'un önderliğinde daha az enerji tüketen yapılar tasarlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Binalarda enerji verimliliğinin yer aldığı "TS 825" kurallarını yönetmelikle zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Aslan, "Bu sayede çok ciddi manada enerji tasarrufu hedefliyoruz. Binalarda sadece ısıtma yükü değil, soğutma yükü de hesap edilecek ve minimum yüzde 25 daha verimli yapılarımız olacak. TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı uygulamaya başladıktan sonra, ülke genelinde yılda 3 bin gigavat enerji tasarrufu, 600 bin ton karbondioksit eş değerinde emisyon azaltımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, ısı, su, ses ve yangın yalıtımını yaygınlaştırarak vatandaşların sağlıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşması için kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve sektörün gelişimini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.