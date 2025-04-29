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        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kayabaşı, Gaziantep'te konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, "Güncel sorunlara çözüm oluşturabilecek, sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek bir iş mevzuatına ihtiyacının olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:38
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        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kayabaşı, Gaziantep'te konuştu:
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        HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, "Güncel sorunlara çözüm oluşturabilecek, sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek bir iş mevzuatına ihtiyacının olduğunu ifade ediyoruz." dedi.

        HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlığı önündeki "İş Mevzuatının Güncel Sorunları" konulu basın açıklamasında konuşan Kayabaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde kentteki üyelerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

        İş hayatı ve alanının çok güncel, dinamik olduğunu, 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanunu'nun içeriğiyle alakalı ciddi anlamda olumlu gelişmelerin söz konusu olduğunu dile getiren Kayabaşı, "Fakat 2003'ten bugüne kadar geçen 22 yılda ülkemizdeki endüstri ilişkiler sistemi tamamen değişti. Çalışma modelleri tamamen değişti. Güncel sorunlara çözüm oluşturabilecek, sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek bir iş mevzuatına ihtiyacının olduğunu ifade ediyoruz." diye konuştu.

        Kayabaşı, acil şekilde iş mevzuatının güncel koşullara uygun hale getirilmesi yönündeki taleplerini yinelediklerini kaydetti.

        İş mevzuatının iş gücü piyasasının değişen şartlarına göre bütünsel yaklaşımla revize edilmesi gerektiğini belirten Kayabaşı, "HAK-İŞ olarak, İş Kanunu ile istihdam arasındaki ilişkinin doğru kurulmasını, iş güvencesi hükümlerinin kapsamının genişletilmesini, esnek çalışmaya ilişkin hükümlerin güvence boyutunun sağlam temellere oturtulmasını, denetim zaaflarını giderecek mekanizmaların güçlendirilmesini, işe iade hükümlerinin ve çalışma sürelerinin revize edilmesini, kanuni süreleri aşan fazla çalışmanın önlenmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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