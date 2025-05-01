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        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:52
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        Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Nurdağı ilçesinde, "hırsızlık ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ç. saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

        Hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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