Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

Nurdağı ilçesinde, "hırsızlık ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ç. saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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