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        Gaziantep'te belediyeler 1 Mayıs'ı kutladı

        Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:05
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        Gaziantep'te belediyeler 1 Mayıs'ı kutladı
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        Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Büyükşehir ve Şahinbey belediyeleri çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Programın devamında Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret eden Şahin, görevi başında şehit olan Büyükşehir Belediyesi personelleri ve şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Şahinbey Parkı'nda düzenlenen etkinlikte belediye personeliyle 1 Mayıs'ı kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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