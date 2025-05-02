Gaziantep FK yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Bu sezon oynadığı 31 maçta 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 41 kez havalandırdı, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

- Deplasman karnesi zayıf

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Güneydoğu temsilcisi, ligde çıktığı 15 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından galip gelebildi.

Bellona Kayserispor, Kasımpaşa ve Göztepe deplasmanlarından ise beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, diğer 10 maçından da puansız ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 32 gol gördü.

- Rize'ye üstünlük kuruyor

İki takım arasında ligde oynanan 9 maçın 6'sında Gaziantep FK galip gelirken, 3 maçta ise Çaykur Rizespor üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlik olmadı.