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        Gaziantep'te pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:06
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        Gaziantep'te pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi, sürücü yaralandı.

        R.K. (24) idaresindeki 59 AES 422 plakalı pamuk balyası yüklü tırın dorsesi, Hatay-Nurdağı kara yolunun Kırıkçalı mevkisinde devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Devrilen tırın dorsesi vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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