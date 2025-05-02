Gaziantep'te pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi, sürücü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pamuk balyası yüklü tırın dorsesi devrildi, sürücü yaralandı.
R.K. (24) idaresindeki 59 AES 422 plakalı pamuk balyası yüklü tırın dorsesi, Hatay-Nurdağı kara yolunun Kırıkçalı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Devrilen tırın dorsesi vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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