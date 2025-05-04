Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Gaziantep etabı tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta iş birliğiyle hayata geçirilen açık hava 3x3 basketbol turnuvalarının Gaziantep etabı tamamlandı.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Türkiye Sigorta'nın inşa ettiği sahada gerçekleştirilen turnuvada 37 maç yapıldı.

Finalde "2000'ler" ile karşılaşan "Pamukkale", rakibini yenerek Gaziantep etabının şampiyonu oldu.

Dereceye girenlere madalya verildi.

Pamukkale takım kaptanı Ayhan Kara, İstanbul'dan geldiklerini belirterek, "Hem gastronomi hem de spor için geldik. Burada enerji yüklemelerimizi yaptık. Keyfini çıkardık. Organizasyon da güzeldi, emeği geçen herkesin eline sağlık. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik, gerçekten Gaziantepliler çok misafirperverler, tanıştığımız herkes çok güzel renkler kattı." diye konuştu.

TBF'nin İstanbul'a davet edeceği etap şampiyonları, 18 Mayıs Pazar günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türkiye Sigorta 3x3 final etabında mücadele edecek.