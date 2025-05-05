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        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.05.2025 - 09:38
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        Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden beyaz eşya satın almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, bilgisayar, 11 sim kart ve 24 banka kartı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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