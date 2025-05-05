Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.
Diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürürken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını sürdürecek.
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