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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:24
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        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, özel program eşliğinde yenilenme çalışmaları yaptı.

        Diğer oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürürken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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