İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor

Ardınç, ayrıca bu sistemi daha da büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Ardınç, gazetecilere yaptığı açıklamada albion cinsi çilek ürettiğini belirterek, "Sezonda 6-7 ton üretim yapıyorum. Hedefim bunu ayda 2 tona yılda 24 tona çıkarmak. Vatandaşlar dalından çilek toplayıp satın alabiliyor." dedi.

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