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        İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde genç girişimci Ali Ardıç, evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:49
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        İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor
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        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde genç girişimci Ali Ardıç, evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor.

        Değirmencik Mahallesi'nde yaşayan Ardınç, bahçesine kurduğu serada 14 bin kök topraksız çilek üretiyor.

        Ardınç, gazetecilere yaptığı açıklamada albion cinsi çilek ürettiğini belirterek, "Sezonda 6-7 ton üretim yapıyorum. Hedefim bunu ayda 2 tona yılda 24 tona çıkarmak. Vatandaşlar dalından çilek toplayıp satın alabiliyor." dedi.

        Ardınç, ayrıca bu sistemi daha da büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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