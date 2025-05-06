Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi verildi

        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi​​​​​​​ verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi​​​​​​​ verildi

        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Game Host (Oyun Kurucu) Erasmus+ Projesinin yurt dışı eğitim hareketliliği Nisan 2025'te İspanya'nın Barselona kentine gerçekleştirildi.

        Dijital oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma eğitimini başarıyla tamamlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine katılım sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi verildi.

        Personelin proje kapsamındaki eğitimden elde edilen doneleri, uygun metodlar ile mevcutta uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmalarına entegre etmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Bahar Aksu'yu sokak ortasında öldürmüştü! Detaylar ortaya çıktı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        İşe başladığı ilk gündü... Kahreden haber!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Karar verildi! Bu köy taşınacak ama nereye?
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        Rekabet'ten N11'in devrine onay
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Portekiz hüsranı!
        Portekiz hüsranı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!
        Jesus ve Mourinho aynı kaderi yaşadı!

        Benzer Haberler

        Ortadoğu Gıda Fuarı yarın Gaziantep'te kapılarını açıyor
        Ortadoğu Gıda Fuarı yarın Gaziantep'te kapılarını açıyor
        İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor
        İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor
        Gaziantep'te genç girişimci nostaljik yerli gazozları raflara taşıdı
        Gaziantep'te genç girişimci nostaljik yerli gazozları raflara taşıdı
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
        Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı