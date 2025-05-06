Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi​​​​​​​ verildi

Personelin proje kapsamındaki eğitimden elde edilen doneleri, uygun metodlar ile mevcutta uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmalarına entegre etmesi hedefleniyor.

Dijital oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma eğitimini başarıyla tamamlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine katılım sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi verildi.

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Game Host (Oyun Kurucu) Erasmus+ Projesinin yurt dışı eğitim hareketliliği Nisan 2025'te İspanya'nın Barselona kentine gerçekleştirildi.

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