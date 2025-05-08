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        Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Camisi'nin açılışı yapıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan, Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camisi, restorasyonunun ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:31
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        Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi Kurtuluş Camisi'nin açılışı yapıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kubbesi ve minareleri yıkılan, Gaziantep'in önemli tarihi yapılarından Kurtuluş Camisi, restorasyonunun ardından yeniden ibadete açıldı.

        İlk olarak 1892'de Valide Meryem Kilisesi olarak yapılan, bir süre cezaevi olarak kullanıldıktan sonra 1960 yılında camiye dönüştürülen tarihi yapının restorasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlandı.

        Caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla tarihi yapının avlusunda düzenlenen törene, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halil Uğur, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve protokol üyeleri katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına canlı bağlandığı programda, kurdele kesimi gerçekleştirildi.

        Vali Kemal Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'te Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 87 tarihi eser olduğunu, bunlardan 40'ının depremde farklı oranlarda zarar gördüğünü söyledi.

        Bu eserlerle ilgili deprem sonrası hemen restorasyon çalışmalarını başlattıklarını belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Normal binalar için ne kadar süre isteniyorsa, tarihi kültürel eserler için iki kat süre istemiştik. Burada her bir taşın, düştüğü yerine konulabilmesi için hassasiyetle çalışıyoruz. Her biriyle ilgili bilimsel heyetlerimiz var, koordinasyonla çalışan uzmanlarımız var. Biz hemen deprem sonrası başladık ve bu eserle beraber 9 vakıf eserimizi açmış oluyoruz. Kalan 31 eseri de yıl sonuna kadar peyderpey açacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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