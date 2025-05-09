Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Anneler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında anneliğin merhametin yeryüzündeki temsilcisi olduğunu belirtti.

Annelerin, aile hayatının birleştirici unsuru olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Anne sevgisini almış bir çocuk, toplumsal yaşantısında da özverili, saygılı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip olur. Bu durumda medeniyet anlamında annelerimizin öneminin yüksek olduğunu farkındayız. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, 'Vatan sağ olsun' diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakar annelerinin de ellerinden öpüyor ve Anneler Günü'nü kutluyorum."