Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hırsızlık ve yaralama suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.K. Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.