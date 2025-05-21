GAÜN'de "Ajans Haberciliği" etkinliği düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi tarafından "Ajans Haberciliği" konulu etkinlik düzenlendi.

GAÜN İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ve Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş konuşmacı olarak katıldı.

GAÜN Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Yücebaş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte ajans haberciliğinin temel ilkeleri, saha muhabirliğinin dinamikleri, haber üretim süreci ve ajansların medya sektöründeki yeri ele alındı.

Etkinlikte ajans müdürleri, öğrencilere kurumlarının yapısı hakkında bilgi verirken, mesleki tecrübelerini de paylaştı. Program kapsamında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kocalalar, Akın ve Kırmızıtaş, genç iletişimcilere tavsiyelerde bulundu.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Şahin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ajans haberciliğinin sektördeki önemine dikkat çekerek, "Ajanslarımız bizim için çok kıymetli. Öğrencilerimizin, alanda görev yapan deneyimli isimlerle bir araya gelmesini önemsiyoruz. Bu tür etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz." dedi.