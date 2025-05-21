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        İstasyon Gaziantep, bölgedeki 18 üniversite ile iş birliği yapacak

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep ile bölgedeki 18 üniversite arasında, kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokol töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:58
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        İstasyon Gaziantep, bölgedeki 18 üniversite ile iş birliği yapacak
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep ile bölgedeki 18 üniversite arasında, kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokol töreni düzenlendi.

        Dijital dönüşüm, girişimcilik, veri temelli karar alma ve yenilikçilik odaklı bir yapı olarak kurulan İstasyon Gaziantep, bölgesel kalkınma hedefi doğrultusunda 18 üniversiteyle doğrudan temas kurarak akademik, teknolojik ve toplumsal kalkınma odağında iş birliği protokolü geliştirdi.

        Protokolün imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstasyon Gaziantep'i önemsediklerini, üniversitenin şehre katkı sağladığı kadar şehrin de üniversiteye katkı sağladığını söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeşil dönüşüm, akıllı şehircilik ve yapay zeka konularında sürdürülen çalışmaların önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yeşil dönüşüm, akıllı dönüşüm. Çünkü 2026'da yeşil sertifika alamazlarsa, ihracat yapamayacaktık. Bu sanayi ihracat yapamazsa, 300 bin çalışan işçinin yarısı işsiz kalması anlamına gelir. Biz daha da çok istihdam üretirken, bunu nasıl başaracağız? O yüzden bu iki dönüşümü yapmamız lazım. Yeşil sertifikayı almamız lazım. Çok yavaş kalıyoruz. Büyük balığı küçük balığı yutmuyor. Hızlı balık hepsini yutuyor. "

        Açılış konuşmalarının ardından protokol imza töreni yapıldı.

        Programa, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Maral, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Habibat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, ilgili 18 üniversitenin rektörleri ve yetkilileri de katıldı. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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