İstasyon Gaziantep, bölgedeki 18 üniversite ile iş birliği yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstasyon Gaziantep ile bölgedeki 18 üniversite arasında, kentin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokol töreni düzenlendi.

Dijital dönüşüm, girişimcilik, veri temelli karar alma ve yenilikçilik odaklı bir yapı olarak kurulan İstasyon Gaziantep, bölgesel kalkınma hedefi doğrultusunda 18 üniversiteyle doğrudan temas kurarak akademik, teknolojik ve toplumsal kalkınma odağında iş birliği protokolü geliştirdi.

Protokolün imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İstasyon Gaziantep'i önemsediklerini, üniversitenin şehre katkı sağladığı kadar şehrin de üniversiteye katkı sağladığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yeşil dönüşüm, akıllı şehircilik ve yapay zeka konularında sürdürülen çalışmaların önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm, akıllı dönüşüm. Çünkü 2026'da yeşil sertifika alamazlarsa, ihracat yapamayacaktık. Bu sanayi ihracat yapamazsa, 300 bin çalışan işçinin yarısı işsiz kalması anlamına gelir. Biz daha da çok istihdam üretirken, bunu nasıl başaracağız? O yüzden bu iki dönüşümü yapmamız lazım. Yeşil sertifikayı almamız lazım. Çok yavaş kalıyoruz. Büyük balığı küçük balığı yutmuyor. Hızlı balık hepsini yutuyor. "