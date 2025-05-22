İslahiye İlçe Müftülüğü mesleki yarışma düzenledi

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğü, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla mesleki yarışmalar kapsamında yarışma düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen mesleki yarışmalar kapsamında, İslahiye İlçe Müftülüğü, Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde 4 kategoride yarışma düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir başkanlığındaki kurulan yarışma komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, bilgi yarışmasında Cuma Ali Arık, ayet ve hadis ezberleme yarışmasında ise İsmail Tören birinci oldu.

Etkili hutbe sunumu yarışmasında birinci Yunus Emre Özkan, ikinci Ömer Soyaslan olurken ezanı güzel okuma yarışmasında ise birinci Murat Kayış, ikinci Mehmet Demir ve üçüncü ise Halil Polat seçildi.

Dereceye giren din görevlileri Gaziantep'te düzenlenecek yarışmalarda İslahiye ilçesini temsil edecek.

İlçe Müftüsü Demir, yarışmalara katılan tüm din görevlilerine teşekkür etti.